PSG : Tuchel snobe Allan, il a trouvé mieux au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Paris avance vite et bien sur le dossier De Ligt. Mais, aussi talentueux soit-il, le défenseur de l’Ajax Amsterdam ne réglera pas le problème n°1 de Thomas Tuchel, à savoir le milieu de terrain. Cela fait maintenant un an que l’entraîneur allemand souhaite le renfort d’un joueur à ce poste. Et depuis plusieurs semaines, un nom revient avec insistance, celui d’Allan. Le Brésilien était la priorité d’Antero Henrique dans ce secteur de jeu et il semblait que Thomas Tuchel était sur la même longueur d’onde. Selon TF1, ce n’était finalement pas le cas.

En effet, la première chaîne affirme ce dimanche que la priorité de l’entraîneur parisien se nomme… Idrissa Gueye ! Thomas Tuchel préfèrerait tout simplement le profil du Sénégalais, à celui de l’ancien joueur de Naples. Cependant, c’est Leonardo et personne d’autre qui tranchera, et qui aura le dernier mot dans ce dossier selon l’émission dominicale de TF1. Reste donc à savoir si le Brésilien préfèrera Allan ou Gueye. Deux joueurs aux profils différents… et à la valeur marchande bien différente, également. En effet, Naples valorise à hauteur de 60 ME minimum le Brésilien, près du double de Gueye.