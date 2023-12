PSG ‍: Tuchel s'oppose au mariage entre Yoro et Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs semaines, le PSG observe avec beaucoup d’intérêt les performances de Leny Yoro, auteur d’une saison excellente avec Lille.

Le défenseur du LOSC et de l’Equipe de France Espoirs est doucement en train de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Une montée en puissance qui ne laisse pas insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale se penche depuis plusieurs semaines sur la situation de Leny Yoro et envisage de passer à l’offensive lors du mercato estival pour le recruter. Il faudra néanmoins que le PSG soit très fort pour rafler la mise avec la pépite de 18 ans, sous contrat avec Lille jusqu’en juin 2025.

🆕 News Leny #Yoro: He’s a possible transfer target for FC Bayern in summer!



➡️ Bayern is monitoring him closely

➡️ They consider him as a very exciting player!



The 18 y/o central defender has a contract until 2025. Key player for OSC Lille this season.



📍 94% passing… pic.twitter.com/ncFCv31Qdd — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 4, 2023

D’abord car Olivier Létang et les dirigeants nordistes n’ont aucunement l’intention de céder leur pépite et travaillent afin de le blinder et de le prolonger. Mais la mission du PSG sera doublement difficile car en plus de la réticence du LOSC à vendre Leny Yoro, il va falloir composer avec la concurrence de certains gros clubs européens. A en croire les informations de Sky en Allemagne, le Bayern Munich est également un sérieux prétendant à la signature de Leny Yoro.

Le Bayern Munich à l'assaut de Leny Yoro

Et pour cause, Thomas Tuchel apprécie grandement le profil du défenseur lillois et les dirigeants du Bayern Munich ont validé cette piste. A ce jour, aucune discussion n’a débuté entre les Dogues et le champion d’Allemagne en titre, mais une offensive du Bayern Munich lors du prochain mercato estival n’est pas à exclure. De quoi faire monter les enchères, ce qui ne va pas arranger les affaires du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Du côté du LOSC, l’intention est toujours de conserver Leny Yoro au minimum une saison de plus. Mais en cas de proposition financière impossible à refuser, alors le n°15 des Dogues pourrait faire ses valises et rapporter une somme d’argent significative au club présidé par Olivier Létang.