PSG : Trop d'absents, Sarabia refuse cette excuse

Dans : PSG.

C’est un PSG très diminué qui a lancé sa saison ce jeudi soir à Lens, avec à la clé une défaite 1-0. Toute l’animation offensive était restée à Paris en raison des cas de Covid-19, et cela s’est forcément vu sur le terrain. Résultat, un début difficile mais Pablo Sarabia refusait de se cacher derrière les excuses pour expliquer cette défaite initiale.

« On fait un match correct mais on n’a pas réussi à marquer. Cela nous a pénalisé sur plusieurs actions. On est une équipe et il n’y a pas d’excuses à avoir ce soir . Ce n’est pas parce qu’il y avait des absents que le PSG a perdu ce soir », a prévenu sur Canal+ l’attaquant espagnol, lui aussi guère en vue dans ces 90 minutes, à l’image de plusieurs joueurs parisiens. Une rencontre à oublier donc, surtout que se profile la venue de l’OM au Parc des Princes, où un tel match ne doit pas se reproduire sous peine de connaitre un début de saison vraiment manqué.