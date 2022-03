PSG : Traumatisé par Madrid, Pochettino n’en dort plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Trois jours après la défaite contre le Real Madrid (3-1), en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino n’a pas digéré l’élimination. L’entraîneur du Paris Saint-Germain vit très mal cet échec européen.

Le Paris Saint-Germain aura sûrement besoin de temps pour s’en remettre. Vainqueurs à l’aller (1-0) puis dominateurs pendant une heure de jeu au retour, les Parisiens ont trouvé le moyen de laisser le Real Madrid filer en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino étaient forcément abattus sur la pelouse de Santiago Bernabéu. Et trois jours plus tard, le groupe reste marqué par cette nouvelle désillusion.

« Nous sommes tous déçus : les joueurs, tout le monde au club... C'est une grosse déception, a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain. On a pris un coup important. Les derniers jours ont été très difficiles. Mais nous avons la responsabilité de bien terminer la saison en championnat. L'accueil du Parc des Princes ? Je comprends la déception des supporters. » Rappelons que le Collectif Ultras Paris compte manifester sa colère dimanche lors de la venue de Bordeaux. Une initiative qui n’aidera pas Mauricio Pochettino, particulièrement affecté.

En 11ans à suivre le Psg version Qsi, c'est la première fois que je vois un coach parisien aussi marqué + de 48h après une débâcle...pochettino semble très très affecté (ça ne lui enlève pas certaines responsabilités sur la situation actuelle mais je constate) https://t.co/pBnIgzPQnM — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) March 12, 2022

« Je ne me sens pas bien, a avoué l’Argentin. J’éprouve un certain mal-être. Quand on analyse le match aller à domicile, nous avions très bien joué. Lors des 70 premières minutes au Bernabéu, nous étions l’équipe supérieure et on aurait pu creuser l’écart. Mais par la suite le match nous échappe. Je le vis mal. J’ai de la rage, je dors mal. Mais je sais qu’il y a maintenant la responsabilité de penser au championnat afin de pouvoir gagner ce titre. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas fort. Je me sens fort pour pouvoir me battre lors des prochaines échéances et pour tout ce qu’il y aura à l’avenir. » Heureusement pour les Parisiens, leur avance en Ligue 1 devrait largement suffire.