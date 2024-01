PSG-Toulouse ‍: le boycott n'a pas fait recette

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mercredi, le PSG défiera Toulouse pour le Trophée des champions. La rencontre, organisée au Parc des Princes, fait polémique chez les supporters des deux clubs. Les Ultras ont décidé de boycotter le match sans toutefois impacter l'affluence totale.

Le Trophée des champions renoue enfin avec le public français mais la fête ne sera pas partagée par tout le monde. Depuis 2008, la compétition a été organisée aux quatre coins du monde par la LFP. Seul le match entre le PSG et l'OM a eu lieu sur le sol français en janvier 2021 du côté de Bollaert mais c'était à huis clos pour cause de Covid. Voir le PSG et Toulouse s'affronter pour le Trophée des champions au Parc des Princes aurait donc du créer une certaine effervescence en France. Mais, les Ultras ont bien des choses à reprocher à la LFP : prix trop excessif des billets (28 euros minimum) pour les deux camps alors que les Toulousains s'indignaient aussi contre le manque d'équité sportive (la rencontre étant joué à domicile par le PSG).

PSG-Toulouse à guichets fermés sans les Ultras

Ainsi, le CUP (PSG) et les Indians Tolosa (TFC) ont annoncé boycotter la rencontre, il y a plusieurs semaines de cela. De quoi faire craindre un fiasco commercial pour la LFP ? Pas du tout. Même sans les Ultras des deux formations, les tribunes du Parc des Princes seront totalement remplies ce mercredi soir.

🔥 Le PSG et Toulouse disputeront le Trophée des champions au Parc des Princes. Si le choix du stade a provoqué la colère des supporters du Téfécé et si les tarifs ont été pointés du doigt par les fans parisiens, l'enceinte affichera complet.https://t.co/nlRpIDUAQt — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2024

Les 47 000 places de l'enceinte parisienne ont été vendues par les organisateurs, offrant une belle exposition en France au Trophée des champions. La dernière fois que ce match s'était joué devant le public français, c'était pour Bordeaux-Lyon en 2008 à Chaban-Delmas. Même si le Trophée des champions n'a pas la même aura que le Community Shield anglais, le PSG est une marque suffisamment forte pour attirer le public. Un petit soulagement quand on sait qu'il faut encore trouver des chaînes pour diffuser la Ligue 1 lors des 5 prochaines années.