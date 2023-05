PSG : Thierry Henry tape sur le Qatar

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Sifflé par une partie du public du Parc des Princes lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Ajaccio samedi soir, Lionel Messi peut compter sur le soutien de Thierry Henry, son ancien coéquipier au Barça.

De retour dans le onze de départ du club de la capitale française, après avoir purgé une semaine de suspension pour avoir séché un entraînement afin de participer à une campagne publicitaire en Arabie Saoudite, Lionel Messi a subi la colère de certains supporters parisiens. Si les principaux ultras du CUP n’étaient pas présents lors de la rencontre face à Ajaccio le week-end dernier, le public parisien a bien fait entendre sa colère. D’abord hué à l’annonce des compositions d’équipes, l’Argentin a ensuite attiré la bronca sur ses premières touches de balle. Un accueil houleux validé par de nombreux supporters de Paris, qui estiment que Messi ne respecte pas le PSG malgré un contrat mirobolant. Si cette affaire Messi continue à faire couler beaucoup d’encre, Thierry Henry, lui, estime que les sifflets du Parc sur Messi doivent être pris d’une manière plus générale avec une critique envers la politique des dirigeants du PSG.

« Le problème du PSG, ce n'est pas Messi »

🗣️ Thierry Henry sur les tensions au @PSG_inside : "Pour moi, le problème n'est pas Messi."#DSF pic.twitter.com/n4b6MQrUsM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 14, 2023

« Je comprends les sifflets, mais je ne suis pas obligé de les accepter. Ce n'est pas la première fois que Messi se fait siffler à Paris... Des gens vont dire qu'il méritait parce que ci, parce que ça. Mais le problème du PSG, ce n'est pas Messi. Lui, il est revenu. Mais j'en reviens encore une fois au fait que personne ne doit rater un entraînement. Je peux comprendre les sifflets, car personne ne doit être au-dessus d'une institution. Mais il faut que ça soit tout le temps comme ça avec les règles. Et j'ai rarement vu une équipe qui va être championne avoir des joueurs qui se font siffler. Il faut avoir la présence d'esprit de faire la part des choses. La vraie fracture, c’est entre les supporters historiques du PSG et les actionnaires qataris. Là, Messi a pris. Parfois, c’est Neymar ou Mbappé. Messi n’est pas le problème du PSG. J’ai joué avec lui, et c’est tout sauf un problème de jouer avec Messi. Dans une équipe, il a toujours été une solution, comme avec l’Argentine à la Coupe du Monde il y a quelques mois… », a lancé le consultant d’Amazon Prime Vidéo, qui espère que Messi retournera au Barça en cas de départ du PSG à la fin de cette saison.