PSG : Thiago Silva au coeur d'une énorme polémique ?

Le capitaine du Paris Saint-Germain n'a pas été ni plus mauvais, ni meilleur que ses coéquipiers mardi soir face au Real Madrid, mais encore une fois Thiago Silva sort meurtri d'un match à enjeu. Et si les révélations de Romain Molina se confirment, alors le défenseur brésilien pourrait bien avoir encore les oreilles qui sifflent dans les prochains jours. Le journaliste, qui connaît très bien le PSG et ne passe pas pour être un hater du club de la capitale, affirme que Thiago Silva a directement demandé à Nasser Al-Khelaifi de ne plus s'entraîner aussi dur que ses coéquipiers....et le président du Paris SG a fait passer le message à Unai Emery.

« Si Emery n’a pas réussi à prendre la main sur son vestiaire ? Mais lorsque tu as des joueurs qui ont la ligne directe de Nasser Al-Khelaïfi, pour se plaindre de trop travailler à l’entrainement et que le président déjuge son propre coach (…) Thiago Silva l’a déjà fait plusieurs fois ! Il veut faire les mêmes entrainements que Christopher NKunku, cela gêne sa Majesté, a lancé, sur Winamax TV, Romain Molina, qui estime que Nasser Al-Khelaifi est clairement fautif dans cette situation. Quand tu es dans un club où un président dit en mai dernier à Cavani : Je veux que tu sois mon capitaine, et que deux mois après il lui dit qu’il ne va même plus tirer les pénalties.... »