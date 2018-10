PSG : Piquer la place d'Areola au PSG, ce gardien en rêve

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue 2.

Avec l’arrivée de Gianluigi Buffon et la montée en puissance d’Alphonse Areola, difficile de se faire une place au Paris Saint-Germain au poste de gardien de but. C’est pour cela que le jeune Rémy Descamps a été prêté à Clermont en Ligue 2, lors du mercato estival. Interrogé sur Canal Plus, le joueur de 22 ans a avoué que son objectif était de chiper la place d’Alphonse Areola dans le futur. Mais pas dupe, il est conscient du travail à accomplir pour parvenir à déloger le champion du monde 2018.

« Quand je prendrais la place d’Areola ? C’est une grande question. J’espère un jour, parce que c’est mon objectif aussi. Ça fait partie du poste, il n’y en a qu’un qui joue. A moi de prendre mon mal en patience et de jouer avec Clermont pour pouvoir ensuite espérer la place de numéro 1 au PSG » a confié Rémy Descamps, qui doit observer avec une certaine satisfaction la situation actuelle dans la capitale, où plusieurs jeunes sont utilisés par Thomas Tuchel. Avec dans un coin de la tête l’espoir qu’un jour, ce soit lui qui sera lancé dans le grand bain par l’ancien technicien du Borussia Dortmund…