PSG ‍: Thiago Motta menace Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Désireux de garder Marco Asensio, Luis Enrique prend le risque de se heurter à la volonté de la Juventus de la faire venir. La direction du PSG est prise entre deux feux.

Les joueurs arrivés au PSG en provenance du Real Madrid ont beaucoup de mal à donner satisfaction. Jesé reste un échec incommensurable, tandis que Sergio Ramos n’a jamais vraiment réussi à convaincre. Marco Asensio était pressenti pour donner un nouveau visage à l’attaque parisienne, avec une pointe d’expérience, une capacité à jouer entre les lignes et une polyvalence précieuse. Mais l’Espagnol ne parvient pas à trouver ses marques malgré la confiance que lui accorde Luis Enrique, et un départ n’est pas impensable sachant que le PSG n’a pas une attaque qui fait très peur en Europe actuellement.

Le PSG est à l'écoute, Luis Enrique pas vraiment

Résultat, un club est venu aux renseignements selon Foot Mercato, et il s’agit de la Juventus. La formation turinoise a craqué sur Marco Asensio et a fait la demande pour un prêt avec option d’achat. Le montant estimé n’est pas dévoilé, mais l’ancien de la Maison Blanche hériterait d’un contrat court jusqu’en juin 2026, preuve que la confiance de Thiago Motta est tout de même limitée dans ce pari. Et surtout, le salaire d’Asensio a de quoi faire peur puisqu’il émarge à 10 millions d’euros par an.

Pas de quoi empêcher Thiago Motta de tenter le coup et de tester aussi la volonté du PSG de rester dans la ligne de conduite fixée par Luis Enrique. En effet, malgré les performances peu convaincantes de son compatriote, l’attaquant espagnol reste une pièce essentielle aux yeux de l’entraineur parisien. Le club de la capitale écoute néanmoins ce que la Juventus a à lui dire à son sujet, et se réserve le droit d’aller plus loin en cas d’offre intéressante. Une bonne proposition qui pourrait aussi venir des autres clubs intéressés, puisque l'Inter Milan serait également sur le coup selon le média spécialisé.