PSG ‍: Théo Hernandez, le rêve ultime du Qatar en 2024

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Lucas l’été dernier, le PSG fait de Théo Hernandez sa priorité pour le mercato de 2024. Un gros transfert ne serait pas pour déplaire à l’AC Milan, en quête de liquidités pour financer son prochain mercato.

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a fait évoluer sa politique sportive en axant son recrutement sur les joueurs français. L’été dernier, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani ou encore Lucas Hernandez ont ainsi rejoint les rangs parisiens, déjà garnis par Warren Zaïre-Emery, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. L’objectif du Qatar est de rendre cette équipe plus sympathique aux yeux des supporters avec une forte communauté francophone et à priori, les dirigeants du PSG souhaitent poursuivre dans cette direction lors du prochain mercato.

Et ils visent du lourd puisque selon les informations du site spécialisé Milan Reports, l’un des principaux objectifs du Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2024 n’est autre que Théo Hernandez. Le défenseur de l’Equipe de France et de l’AC Milan figure parmi les meilleurs joueurs au poste de latéral gauche et cela depuis plusieurs années maintenant et suscite un réel intérêt au sein de l’état-major du PSG. Luis Enrique a validé son profil, totalement compatible avec sa philosophie de jeu, et Théo Hernandez viendrait combler un manque évident au poste de latéral gauche en raison de la blessure éternelle de Nuno Mendes.

Le PSG veut frapper un gros coup avec Théo Hernandez

Le recrutement de Théo pourrait d’ailleurs permettre à Luis Enrique de basculer Lucas dans l’axe, comme c’est régulièrement le cas en Equipe de France. La surprise de cette information vient dans le fait que l’AC Milan ne serait pas opposé au départ de Théo Hernandez, en fin de contrat en juin 2026. Le club lombard souhaite s’auto-financer et les propriétaires n’ont pas l’intention de remettre au pot lors du mercato. Un gros transfert de Théo Hernandez pourrait ainsi financer une partie du mercato milanais même si pour l’instant, aucun chiffre n’est évoqué. Notons par ailleurs que si l’AC Milan ouvre la porte à Théo Hernandez, ce n’est pas le cas avec Rafael Leao, que les dirigeants italiens souhaitent impérativement conserver après sa prolongation jusqu’en juin 2028.