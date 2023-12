PSG-TFC ‍: Billetterie suspendue, nouveau couac pour la LFP

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Reporté au 3 janvier et délocalisé au Parc des Princes, le Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et Toulouse rencontre un nouvel obstacle. Cette fois, la mise en vente des places est momentanément interrompue à cause du contexte sécuritaire dans les stades.

Décidément, ce Trophée des Champions 2023 n’est pas épargné par les contretemps. Rappelons que ce match entre le champion de France, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, devait se jouer en août dernier. Mais le désistement de l’organisateur en Thaïlande avait obligé la Ligue de Football Professionnel à reporter la rencontre. L’instance dirigée par Vincent Labrune a envisagé plusieurs lieux à l’étranger comme le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Etats-Unis ou la République démocratique du Congo.

Le contexte sécuritaire en cause

Mais ce Trophée des Champions sera finalement disputé au Parc des Princes le 3 janvier prochain. L’information n’a évidemment pas plu à Toulouse qui devra disputer cette rencontre chez son adversaire. Et pour ne rien arranger, il existe maintenant un doute sur la présence des supporters toulousains. On apprend effectivement que la mise en vente des places, d’abord réservée aux abonnés des deux clubs, a été momentanément suspendue. Les deux clubs ont fermé l’accès à la billetterie pour ce rendez-vous.

Le Conseil d'Etat a suivi nos demandes.

Les supporters lensois peuvent se rendre à Montpellier.

Les supporters rémois peuvent se rendre à Nice.

Les supporters auxerrois peuvent se rendre à Troyes.

Les supporters bordelais peuvent se rendre à Angoulême. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 8, 2023

La raison évoquée ? « Le contexte sécuritaire actuel » où les autorités sont confrontées à des violences récurrentes dans les stades. Ce week-end, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a prononcé des interdictions de déplacement pour huit matchs ! Finalement, l'Association nationale des supporters (ANS) a fait appel au Conseil d’Etat qui a annulé quatre de ces interdictions. Mais l’initiative du gouvernement montre bien que les autorités ne font rien pour faciliter le déplacement des supporters. Il sera néanmoins difficile d’interdire la présence de fans toulousains, le Téfécé étant déjà pénalisé en raison du stade choisi pour la rencontre.