PSG ‍: Terroriser le Barça, les Ultras parisiens promettent l'enfer

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En marge du quart de finale aller de Ligue des Champions qui opposera le PSG à son meilleur ennemi européen, le FC Barcelone, ce mercredi, les ultras parisiens ont tenu à faire passer un message clair et piquant.

La remontada n'est toujours pas digérée du côté de Paris, la rancœur des supporters parisiens semble encore tenace. Et c’est donc avec un certain sentiment de revanche par rapport à ce qui a pu se passer en 2017 que les Parisiens vont aborder ce quart de finale aller face au Barça ce mercredi au Parc des Princes. En tout cas, le choc a déjà commencé entre les supporters. Puisque dimanche soir, les Ultras parisiens ont lancé les hostilités en réclamant une forme d'union sacrée derrière leur équipe pour ce match ultra-important de la première saison de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG. Dans un message acerbe publié sur les réseaux sociaux, le CUP a également taillé le Barça.

« Cet ignoble Barcelone » le CUP attaque

« Mercredi notre équipe affronte le FC Barcelone. Pour nous le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont samedi. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. Rentrons tôt au stade, portons la tunique rouge et bleue, faisons trembler les adversaires dès leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage doit se sentir en territoire plus qu’hostile. Il est de notre devoir de faire du Parc une forteresse terrifiante pour l’adversaire et avec la détermination de notre équipe qu’elle soit imprenable. Cette équipe dont la mentalité guerrière et solidaire nous plaît, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés. Enflammons notre légendaire Parc des Princes, soyons sans pitié. Notre seul objectif est la victoire et pour cela : jouons notre rôle à fond. Ensemble nous sommes invincibles », lance le Collectif Ultras Paris, qui sait que le PSG aura besoin d’un public en feu pour prendre un avantage sur le Barça en vue du match retour en Catalogne la semaine prochaine.