PSG ‍: Tactique en bois, Dembélé a sauvé Luis Enrique

Vainqueur face à Manchester City (4-2) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré tout le monde. Le chroniqueur Denis Charvet estime que l’entraîneur Luis Enrique a bénéficié d’un coup de chance.

Le Paris Saint-Germain tient enfin son match référence. Décevants lors des précédentes journées de Ligue des Champions, les Parisiens ont montré un bien meilleur visage face à Manchester City. Le club de la capitale s’est rassuré, sans pour autant convaincre tous les observateurs. De son côté, Denis Charvet ne comprend pas comment Luis Enrique a pu se passer d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi. Selon lui, l’entraîneur espagnol peut s’estimer heureux.

« Il ne faut pas s'enflammer, a calmé le chroniqueur de RMC. Le regard bienveillant sur le match tient plus au scénario qu'autre chose. Sinon en première période, tu as une occasion. Tu es mené 0-2, mais ce n'est pas contre le cours du match, tu ne fais pas grand-chose et Dembélé change tout. Moi je préfère parler du pari insensé de Luis Enrique qui ne fait pas jouer Dembélé d'entrée. Il était grippé ? Dembélé a dit qu'il était prêt en conférence de presse. Pour moi, c'est un miracle. Ce n'est pas un coup de génie, c'est un coup de bol énorme. On a vu des joueurs agressifs, avec un pressing haut qui a marché parce que, pour une fois, ils se sont vraiment enlevés… »

« Il ne faut pas minimiser la performance, mais quand même. Luis Enrique, avec cette envie d'être sur le collectif, je ne suis pas convaincu. Pour moi, c'est un "one shot", j'attends de voir le match à Stuttgart parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. C'est la réaction qui a été bonne en deuxième période parce que tu es mené 0-2. Et tu es toujours obligé de voir la performance de l'équipe adverse, elle est catastrophique. Tu joues une équipe de Manchester City qui n'est plus du tout dans le coup », a rappelé l’ancien rugbyman, toujours sceptique sur le niveau du PSG.