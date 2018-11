PSG : « Surréaliste », Thuram scandalisé par le fichage ethnique

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le fichage ethnique effectué, un temps, par la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain, Lilian Thuram s'est montré abasourdi...

En 1998, il a fait partie de la « France black-blanc-beur » championne du monde pour la première fois de l'histoire. Mais vingt ans plus tard, et alors que les Bleus ont posé une deuxième étoile sur le maillot tricolore l'été dernier, Lilian Thuram tombe des nues à propos des dernières révélations de Mediapart. D'après les Football Leaks, le club de la capitale a utilisé, par l'intermédiaire de Marc Westerloppe, son ancien recruteur en chef hors Île-de-France, des fichiers ethniques afin de faire venir ou non des joueurs dans son centre de formation. Une pratique qui indigne au plus haut point l'ancien défenseur de l'équipe de France.

« Quand j’entends des recruteurs en train de dire qu’il y a des noirs et des gris… J’espère que les gens n’ont pas besoin d’explications pour comprendre que ce que vous êtes en train de raconter, c’est juste surréaliste. Malheureusement, dans le monde du football, il y a beaucoup de personnes qui ont ces préjugés-là, qui ont des préjugés sur les personnes noires. C’est juste surréaliste, parce qu’on est en 2018, on a gagné la Coupe du monde, et là, vous êtes en train de me dire qu’il y a des mecs au sein du Paris Saint-Germain, qui ont fait ça pendant plusieurs années. Je pense à tout ça, et je me dis : 'Mais p….., on vit dans quel monde ?'. Je trouve ça extrêmement grave, parce que lorsqu’on dit : 'Pas d’enfants noirs, pas d’enfants maghrébins !', ils sont en train de parler de mes enfants. C’est ça la différence », a balancé, sur France 2, Thuram, qui éprouve donc un profond dégoût par rapport à ces pratiques-là, lui qui est engagé depuis toujours contre le racisme et les discriminations...