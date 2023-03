PSG : Stars ou supporters, Danilo n'épargne personne

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De plus en plus influent dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira peut aussi s’adresser aux supporters. Le milieu de terrain a reproché aux fans parisiens leur manque de confiance.

Danilo Pereira ne fait peut-être pas partie de l’équipe type de Christophe Galtier, ni des premiers choix de l’entraîneur pour le brassard de capitaine. Il n’empêche que le milieu du Paris Saint-Germain prend de plus en plus de place dans le vestiaire. Le Portugais agit tel un cadre et n’hésite pas à recadrer ses coéquipiers qu’importe leur statut. On l’a notamment vu s’en prendre aux stars de l’effectif sans prendre de pincettes.

Danilo n'épargne personne

« Oui (rires), sur le terrain je parle beaucoup, mais dans ma vie je ne parle pas beaucoup, j'essaye d'être le plus discret possible, a expliqué Danilo Pereira dans un entretien accordé au site de la LFP. Mais sur le terrain, je change de comportement parce que moi j'aime bien gagner, et si je peux aider quelqu'un et donner mon avis sur quelque chose, je vais le donner, sans regarder à qui je m'adresse. » Du coup, le Parisien peut aussi se permettre de cibler les supporters pour leur comportement face à Lille (4-3) le mois dernier, lorsque certains avaient quitté le Parc des Princes avant le coup franc décisif de Lionel Messi à la dernière seconde.

Plusieurs supporters qui avaient quitté le Vélodrome avant le coup de sifflet final ont regagné les tribunes de toute urgence en apprenant l’égalisation de l’OM.



« Un déclic contre Lille ? Oui, parce que j'ai un ami qui m'a dit que des supporters sont sortis du stade avant la fin du match, et le but de Messi. On a envoyé un message, le match n'est jamais fini avant que l'arbitre ne siffle la fin du match, a réagi le milieu ou défenseur central. Cela nous a donné de la confiance, confiance entre nous et pour les supporters aussi. Beaucoup ont été avec nous, après Marseille c'était magnifique quand on est arrivés à l'aéroport, la force que nous a donné leur accueil. On savait qu'on ne pouvait pas rester comme ça, à ce niveau. On savait que tout pouvait changer sur un match. » Que Danilo Pereira se rassure, beaucoup d’autres supporters commettent la même erreur et cela a notamment été le cas avec les fans de l'OM contre le FC Annecy en Coupe de France.