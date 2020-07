PSG : Spécialiste, Leonardo négocie avec le Roi Monchi

Dans : PSG.

Suite à la prolongation de son prêt jusqu’à fin août, Sergio Rico devra revenir au FC Séville. Sauf si le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo parvient à le conserver à ses conditions.

Layvin Kurzawa symbolise plutôt bien la situation du Paris Saint-Germain. Parti pour renouveler son effectif avec de nombreux mouvements dans les deux sens, le club de la capitale a vite revu ses ambitions à la baisse. Le champion de France aurait estimé ses pertes à environ 200 millions d’euros, d’où la nécessite d’abandonner l’idée de recruter un latéral gauche et de prolonger le contrat du Français pourtant annoncé indésirable. Et le cas l’ancien Monégasque n’est pas le seul exemple. On peut également citer Sergio Rico (26 ans), le gardien prêté par le FC Séville qui n’avait pas donné satisfaction.

En effet, le Paris Saint-Germain ne souhaitait pas le conserver en raison de l’option d’achat à 10 millions d’euros jugée trop élevée. Et aussi à cause des performances insuffisantes de la doublure de Keylor Navas. Mais finalement, une fois les finances parisiennes affaiblies par la crise sanitaire, Leonardo semble prêt à garder l’Espagnol. La preuve, le média El Desmarque nous apprend que le directeur sportif francilien continue de négocier avec son homologue andalou Monchi pour faire baisser le prix de Sergio Rico. Le Brésilien pourrait donc réaliser une deuxième bonne affaire cet été après le transfert de Mauro Icardi négocié à 50 M€.