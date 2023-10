PSG ‍: Son transfert a changé Kolo Muani, l'aveu tombe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

En toute fin de mercato estival, Randal Kolo Muani rejoignait le PSG pour un transfert estimé à près de 90 millions d'euros. Le vice-champion du monde a depuis du mal à trouver sa place.

Digérer un transfert XXL n'est jamais chose facile et Randal Kolo Muani est en train d'en faire l'expérience. Parti de Francfort pour le PSG dans les dernières heures du mercato estival, l'attaquant français n'a pas encore trouvé son rythme. S'il a déjà inscrit 2 buts avec le PSG, son rendement et son impact ne sont plus les mêmes qu'en Bundesliga. Utilisé au poste d'avant-centre à Paris et en équipe de France, il n'arrive plus à se montrer à son avantage. Un problème encore une fois souligné après la victoire des Bleus vendredi soir aux Pays-Bas. S'il n'y a pas encore lieu de paniquer, son entourage affirme que RKM est conscient d'être en-dessous de ce qu'il peut réellement faire sur le terrain.

Kolo Muani, l'heure du premier bilan

Dans des propos rapportés par L'Equipe, les proches de Randal Kolo Muani ont en effet assuré que l'ancien Nantais savait faire son auto-critique, tout en minimisant ce qu'il se disait sur lui : « Il a bien conscience de ne pas être au même niveau que la saison dernière. Il sait qu'il doit se mettre au diapason. L'enjeu des prochaines semaines, ce sera sûrement qu'il retrouve son insouciance. Avec ce qui lui arrive, il s'est peut-être dit qu'il devait devenir un autre type de joueur. Ce n'est pas son jeu. Mais tout n'est pas à jeter. Les entraîneurs et les staffs sont contents de ce qu'il produit par séquences. Personne n'est inquiet ». Dès mardi soir face à l'Ecosse sous le maillot des Bleus, RKM devrait avoir du temps de jeu pour reprendre un peu confiance. Ensuite, il devra enchainer deux matchs importants contre Strasbourg mais surtout l'AC Milan en Ligue des champions.