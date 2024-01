PSG ‍: Soler veut partir, Luis Enrique lui demande de s'asseoir

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En manque de temps de jeu cette saison, Carlos Soler souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour se relancer. Mais l’Espagnol ne fait pas partie des indésirables désignés par Luis Enrique. L’entraîneur parisien préfère conserver son milieu de terrain au risque de le laisser dans une situation similaire.

Il n’y aura pas de grand ménage au Paris Saint-Germain cet hiver. A la mi-saison, Luis Enrique n’a identifié que deux indésirables au sein de son effectif. Il s’agit évidemment de l’attaquant Hugo Ekitike, mis au placard depuis la fermeture du mercato estival, et du latéral gauche Layvin Kurzawa qui n’a jamais gagné les faveurs de l’entraîneur parisien. On pourrait également ajouter le nom du Costaricien Keylor Navas, désormais considéré comme le troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Pour le reste, Luis Enrique compte sur tout le monde, y compris Carlos Soler.

Soler retenu sur le banc

Le milieu de terrain ne fait pourtant pas partie des premiers choix du technicien. Cette saison, l’international espagnol n’a débuté que cinq matchs parmi ses 14 apparitions toutes compétitions confondues. Il est clair que l’ancien joueur de Valence n’est pas un potentiel titulaire aux yeux de son coach. D’où les rumeurs de départ à son sujet depuis quelques semaines. Carlos Soler aimerait en effet quitter le Paris Saint-Germain pour un club qui lui offrirait un temps de jeu supérieur.

Seulement voilà, Luis Enrique s’oppose catégoriquement au départ de son compatriote. L’ex-sélectionneur de la Roja estime qu’il aura besoin de son milieu avec l’enchaînement des matchs en Ligue 1, Coupe de France et en Ligue des Champions, sans compter le Trophée des Champions face à Toulouse ce mercredi soir. Sans doute une déception pour Carlos Soler dont le rôle se limitera essentiellement à des apparitions en fin de rencontre, ou à soulager les titulaires lors des rendez-vous les moins importants en deuxième partie de saison.