PSG : Skriniar et une surprise pour finir le mercato ?

Par Claude Dautel

Le mercato s'achève mardi à minuit et c'est une évidence, le PSG doit se renforcer dans plusieurs secteurs. Christophe Galtier veut croire au miracle.

A ceux qui doutaient de l’intérêt du Paris Saint-Germain d’agir lors de ce marché des transferts, le match de dimanche soir contre Reims a confirmé que l’effectif du PSG avait des lacunes, notamment en défense où Sergio Ramos n’est plus que l’ombre de la star qu’il était au Real Madrid. Tandis que le dossier Milan Skriniar est la priorité numéro 1, l’entraîneur du club de la capitale reconnaît qu’il a besoin de renforcer son effectif. Dans les couloirs du Parc des Princes, Christophe Galtier compte sur Nasser Al-Khelaifi pour boucler un ou deux dossiers d’ici la fin du mercato d’hiver, même si le président du Paris Saint-Germain doit composer avec des finances sous contrôle. « Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un ou deux joueurs. Evidemment qu'il faut se renforcer. On a eu un départ, il faudrait prendre un joueur offensif différent de ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes vis à vis du fair play financier », avoue le technicien parisien sans donner des détails.

Milan Skriniar bouclé en 24 heures, et qui d’autre ?

Outre le défenseur de l’Inter, dont la signature semble possible si le PSG fait le petit effort financier attendu par le club milanais, l'autre opération concerne évidemment un attaquant. Si les regards se focalisent sur Malcom, le joueur brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, il ne serait pas étonnant que le Paris Saint-Germain ait en tête un autre joueur, et que cette piste ne se dévoile qu'au dernier moment. L'Equipe confirme en effet que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas tout misé sur l'ancien joueur bordelais et pourraient réserver une grosse surprise aux supporters d'ici mardi minuit. Il n'y a que cela qui pourrait redonner le moral à un Parc des Princes qui a pris un gros coup sur la tête dimanche peu avant 23h.