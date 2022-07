PSG : Skriniar et Scamacca, deux signatures cette semaine !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir officialisé la signature de Vitinha, le PSG espère pouvoir enchainer cette semaine avec Milan Skriniar et Gianluca Scamacca.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain négocie les transferts de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan et de Gianluca Scamacca, la pépite de Sassuolo. Les deux hommes sont les priorités de Luis Campos et de Christophe Galtier pour continuer à renforcer l’effectif du PSG, mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec les clubs concernés. Tout pourrait cependant s’accélérer cette semaine selon L’Equipe, qui affirme que le club de la capitale souhaite pouvoir compter sur les deux joueurs pour sa tournée au japon du 17 au 25 juillet. Lors des négociations avec les joueurs et avec les clubs, Luis Campos et son bras droit Antero Henrique insistent sur ce point et vont par conséquent faire leur maximum pour que Milan Skriniar et Gianluca Scamacca soient Parisiens avant dimanche, date du décollage pour le Japon.

Le PSG veut ses recrues pour la tournée au Japon

La préparation continue pour nos Parisiens 👊 pic.twitter.com/YONjk6MHnS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2022

En ce qui concerne Milan Skriniar, cela commence à sentir très bon selon les informations du Corriere della Serra. Dans son édition de ce lundi, le journal italien affirme que le transfert du Slovène vers le Paris Saint-Germain devrait se boucler dans les prochaines 48 heures. Un accord est quasiment trouvé pour un total de 65 millions d’euros bonus compris, un prix correct pour le PSG alors que les demandes de l’Inter dépassaient initialement les 70 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport confirme la tendance et affirme de son côté que l’Inter s’attend à une relance du PSG ce lundi et que le transfert du défenseur à Paris est « imminent ». En ce qui concerne Gianluca Scamacca, Luis Campos tente de boucler le deal mais pour l’heure, les négociations bloquent toujours. Et pour cause, le Portugais ne veut pas surpayer l’attaquant italien et ne souhaite pas monter à plus de 35 millions d’euros, tandis que les exigences de Sassuolo se situent aux alentours des 50 millions d’euros. Un accord est toujours possible, à mi-chemin entre les deux tarifs. Mais cela risque de demander plus de temps, bien que la volonté du PSG soit de débaucher l’avant-centre de 23 ans pour sa tournée au Japon.