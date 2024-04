PSG ‍: Sergio Rico annonce le début d’une nouvelle aventure

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en convalescence après son grave accident à cheval en mai dernier, Sergio Rico n’a pas encore repris l’entraînement avec le Paris Saint-Germain. Le gardien espagnol a néanmoins reçu et annoncé une excellente nouvelle dans sa vie personnelle.

Pendant que ses coéquipiers du Paris Saint-Germain savourent la victoire dans le Classique à Marseille (0-2) dimanche, Sergio Rico se réjouit pour une tout autre raison. Le gardien du club francilien a peut-être regardé la performance de son équipe à la télévision. Mais dans une publication sur Instagram le même jour, l’Espagnol et sa femme Alba Silva ont annoncé la naissance à venir de leur premier enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alba Silva (@albasilvat)

« C'est comme le petit rayon de lumière après la tempête, a écrit le couple sur le réseau social, en ajoutant une photo du test de grossesse. C’est comme ça que tu entres dans nos vies bébé. Nous ne te connaissons même pas encore et nous t’aimons déjà. » Autant dire que Sergio Rico a définitivement retrouvé le sourire après l’épreuve traversée l’année dernière. Le 28 mai 2023, le portier du Paris Saint-Germain était victime d’un grave accident à cheval. L’ancien gardien du FC Séville, plongé dans le coma pendant 26 jours, avait fini par quitter l’hôpital après trois mois.

Rico veut revenir

Le voilà maintenant prêt à devenir papa, et à reprendre le fil de sa carrière. Pour le moment, le dernier rempart de 30 ans n’a toujours pas reçu le feu vert médical pour retrouver l’entraînement. Mais Sergio Rico a toujours affiché son souhait de réintégrer le groupe. « Dans ma tête, il n’y a pas d’autre idée que de redevenir gardien de but professionnel. Tous les médecins m’ont dit que je pouvais revenir sans problème », confiait-il à DAZN en décembre dernier. A noter que son contrat au Paris Saint-Germain expire en juin prochain. Et là encore, le Parisien ne cache pas sa volonté de prolonger.