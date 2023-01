PSG : Sergio Ramos après Cristiano Ronaldo, Al Nassr lance l'offensive

Dans : PSG.

Le PSG ne fera pas de folies cet hiver sur le marché des transferts. Cependant, le club de la capitale prépare l'été prochain.

A Paris, les troupes de Christophe Galtier sont pleinement concentrées sur leurs objectifs élevés en cette seconde partie de saison. Le PSG tentera encore sa chance en Ligue des champions et compte bien remporter la Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour ce faire, les champions de France comptent faire confiance à leur effectif actuel. Si l'on pensait il y a quelques semaines que le PSG se montrerait actif cet hiver au mercato, il n'en sera rien selon les dires de Nasser Al-Khelaïfi et Christophe Galtier. Car en interne, Paris travaille déjà sur le marché estival. Et tout n'est pas encore réglé pour certains joueurs.

Sergio Ramos, le PSG n'a pas encore décidé

Si Marco Verratti a récemment prolongé son bail au PSG, ce n'est pas encore le cas de Marquinhos, de Leo Messi ou encore de Sergio Ramos. Si le Brésilien est tout proche de trouver un accord pour rempiler, ce n'est pas encore très clair pour l'Argentin et l'Espagnol. Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG n'a pas encore tranché concernant le futur de Ramos, en fin de contrat à l'issue de la saison. L'âge, le rendement et les récentes blessures du champion du monde 2010 ne rassurent pas dans la capitale. Les prochaines semaines, et notamment ses prochaines prestations en Ligue des champions, devraient sceller son avenir positivement ou négativement au PSG. S'il devait rebondir dans un autre club, Ramos n'aurait pas trop de mal pour trouver son bonheur. Le journaliste de CBS Sports rajoute que le match amical que va disputer le PSG en Arabie saoudite dans les prochains jours pourrait permettre à Al-Nassr d’échanger avec Sergio Ramos. Le club, qui vient d'officialiser la venue de Cristiano Ronaldo, souhaite ardemment s'offrir l'Espagnol pour réunir les deux stars, avec le salaire XXL qui irait avec.