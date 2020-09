PSG : Sarabia, il est temps de mettre le dossier sur la table

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain était très loin de présenter sa meilleure équipe face à l’OM ce dimanche, mais de nombreux joueurs ont tout de même perdu des points.

Les entrées de Paredes, Draxler et Kurzawa ont été catastrophiques, confirmant si besoin était que, sans recrues dignes de ce nom, le banc du PSG était d’un niveau inquiétant à l’heure actuelle. Dans la ligne offensive, si Neymar et Di Maria ont tout de même apporté le danger et permis de créer des occasions, un joueur est passé totalement au travers. Il s’agit de Pablo Sarabia, qui était dans le 11 du départ mais s’est montré transparent tout le match. Beaucoup de mauvais choix, aucun geste décisif, tout le contraire de ce qu’il réalisait la saison passée. Dès le retour après le confinement, l’Espagnol avait semblé avoir perdu son niveau, notamment dans les finales nationales et en Ligue des Champions. Une chute remarquée après le PSG-OM.

« Hier, Paris en était arrivé là. 0 point d’appui dans les 30m et 0 finisseur dans la surface. Je n’en suis pas sûr tu as raison. Mais que Sarabia ne mette plus un pied devant l’autre depuis la reprise, ça oui! Fantomatique encore hier, Kalimuendo pouvait pas faire pire », a balancé David Aiello, le journaliste de RTL, à propos d’un joueur qui avait aussi été très timide face à Lens la semaine dernière. Une mauvaise passe pour l’Espagnol, qui avait pourtant endossé le rôle parfait de joker offensif la saison passée.