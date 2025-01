PSG ‍: Safonov viré pour faire signer une star ‍?

Dans : PSG.

Le mercato du PSG est pour l'instant très calme, mais Luis Enrique attend la signature d'un défenseur central. L'entraîneur parisien pense très fort à Illya Zabarnyi, mais le joueur ukrainien pose une condition très sensible.

Tandis que l'on parle beaucoup de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar, à qui le Paris Saint-Germain veut trouver un club d'ici au 3 février et la fin du mercato d'hiver, Luis Enrique espère pouvoir compter sur un vrai concurrent à Marquinhos. L'Equipe l'avait révélé dès le mercato d'été 2024, Luis Campos suit de très près Illya Zabarnyi, le défenseur de l'Ukraine et de Bournemouth. A 22 ans, le natif de Kiev, révélé sous le maillot du Dynamo Kiev avant de rejoindre la Premier League, est considéré comme l'un des meilleurs à son poste, son style de jeu très engagé ayant tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. Le PSG a donc contacté le clan Zabarnyi et la réponse de ce dernier a été clair comme le confirme Loïc Tanzi.

Le PSG veut le défenseur ukrainien, il y a un énorme problème

Intervenant dans le podcast « 100% PSG la Tribune », le journaliste du quotidien sportif a fait cette révélation totalement surprenante. Les dirigeants du Paris Saint-Germain a réfléchi à l'idée de se séparer immédiatement de Metvey Safonov, son gardien de but russe, avec qui Illya Zabarnyi refuse de jouer en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. « Illya Zabarnyi est Ukrainien, et il y a un joueur russe dans l’effectif du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov. Zabarnyi dit que si Safonov est dans l’effectif, il ne peut pas venir. Il se dit aussi qu’étant défenseur central, il y a un gardien de but russe et que ce sont deux postes qui doivent être ultra-connectés sur le terrain. Si jamais on a un problème, je ne veux pas qu’on en vienne au fait que je suis ukrainien et lui russe et que ça devienne un problème dans l’effectif. Le PSG s’est même posé la question de vendre Safonov pour faire venir Zabarnyi, mais si ce n’est plus le cas, même si Luis Enrique est fan du défenseur », a expliqué Loïc Tanzi.

Illya Zabarnyi - Premier League 24/25:



☑️15 games

☑️47 passes per 90

☑️84% pass accuracy

☑️1.5 tackles per 90

☑️1.1 interceptions per 90

☑️4.5 clearances per 90

☑️62% of aerial duels won

☑️67% of ground duels won



22 years of age. An incredibly mature CB. Huge future ahead. 🍒🇺🇦 pic.twitter.com/opG3vRitXD — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) December 11, 2024

Le dossier est donc totalement à l'arrêt pour l'instant, Safonov ayant de manière totalement improbable eu la confiance de Luis Enrique lors de plusieurs gros matchs du PSG au détriment de Gianluigi Donnaruma. Renfort surprise du mercato 2024, le gardien de but russe va donc probablement priver le Paris Saint-Germain d'un défenseur considéré comme l'un des plus forts de sa génération. A moins que Luis Campos réussisse un tour de passe-passe lors de ce mois de janvier, mais cela semble mal parti, au moment où la valeur du défenseur ukrainien de Bournemouth explose puisqu'en deux ans, Illya Zabarnyi a vu son prix passer de 22 à 39 millions d'euros selon Transfermarkt.