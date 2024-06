Après le Russe Safonov, le PSG cible une pépite ukrainienne à 30 ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien un club qui sera actif cet été sur le marché des transferts, c'est le PSG. Luis Enrique compte renforcer toutes les lignes de son effectif, à commencer par la défense.

Le PSG sait que cette intersaison sera cruciale pour la suite de son projet. Le récent départ de Kylian Mbappé va laisser un grand vide. Le club de la capitale le sait et veut désormais axer son projet sur des jeunes joueurs ou des éléments tournés vers le collectif. Luis Enrique a une idée bien précise de là où il veut emmener son groupe la saison prochaine et il a déjà enregistré la venue d'un gardien en la personne du Russe Matvey Safonov. L'Espagnol multiplie les pistes pour venir renforcer sa défense désormais. En plus de Leny Yoro, Edmond Tapsoba ou encore Lutsharel Geertruida, le PSG lorgne également sur un défenseur de Premier League.

Zabarnyi, la nouvelle surprise du PSG au mercato estival ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Illia Zabarnyi (@illiazabarnyi)

Selon les informations de Chris McKenna, le club de la capitale est en effet très intéressé par la possibilité de s'attacher les services de Illia Zabarnyi. Ce dernier fait le bonheur de Bournemouth et impressionne par sa précocité. A seulement 21 ans, le crack ukrainien a pris part à 42 matchs la saison passée avec les Cherries. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues en Ukraine puisqu'il fait partie de la liste des joueurs sélectionnés pour l'Euro 2024. De quoi avoir l'occasion de montrer un peu plus son talent. Bournemouth estime son défenseur à plus de 30 millions d'euros. Il fait donc partie des pistes parisiennes les moins coûteuses pour le moment. Le PSG ne veut plus forcément perdre de temps et a donc placé ses pions dans pas mal de dossiers. Certains sont liés à des joueurs participant à l'Euro 2024 ou à la Copa America. Il faudra donc encore être un peu patients du côté des fans et observateurs du club francilien.

Le fait de cibler un joueur ukrainien après avoir recruté un joueur russe peut surprendre, mais visiblement, le PSG ne se soucie pas de la géo-politique et des conflits militaires à l'Est de l'Europe pour faire son mercato.