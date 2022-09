PSG : Luis Campos prépare son prochain braquage

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Campos est bien évidemment toujours au PSG, et il rêve d'un très bon plan à Chelsea pour renforcer le club de la capitale. Avec N'Golo Kanté, le contact a déjà eu lieu pour une arrivée à zéro euro.

Surveillé par l’UEFA pour ses dépenses, dans les transferts comme pour sa masse salariale, le Paris SG ne peut plus acheter sans compter sur le marché des transferts. Après des années fastes où tout semblait permis, il s’agit désormais de se montrer prudent avec des investissements qui peuvent être rentabilisés. Ou bien il s’agit de joueurs qui peuvent faire franchir un nouveau cap au PSG sur le plan sportif comme du développement commercial, comme ce fut le cas avec Sergio Ramos et Lionel Messi il y a un an. Le recrutement des joueurs libres est donc une solution que le champion de France étudie bien volontiers, surtout quand il s’agit d’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

C’est le cas avec N’Golo Kanté, qui ne parvient pas à retrouver la forme ni ses jambes d’il y a quelques années, mais demeure un international français de premier plan. Le milieu de terrain est toutefois embourbé dans son contrat à Chelsea, puisque le nouveau propriétaire Todd Boehly a refusé de continuer sur la lignée de Roman Abramovitch et ne propose à l’ancien caennais que deux ans de contrat. A 31 ans, Kanté espère plus et est prêt à aller au bras de fer pour cela.

Chelsea fait le ménage, Kanté est visé

Résultat, à l’heure actuelle, le champion du monde 2018 sera libre en fin de saison, et le PSG en a déjà profité. Même s’il ne peut le faire signer qu’à partir du 1er janvier 2023, le Paris SG a pris contact avec l’entourage du joueur pour lui faire savoir que Nasser Al-Khelaïfi était prêt à lui offrir un contrat longue durée dans la capitale française. Football London confirme de son côté que Chelsea n’a pas envie de changer son offre, surtout que Kanté peine à retrouver son meilleur niveau ces derniers mois. Un remue-ménage est donc possible à Chelsea surtout que Jorginho, autre milieu décisif dans la victoire en Ligue des Champions en 2021, n’est pas retenu non plus. Tout cela pourrait donc bien faire le bonheur du PSG et d’un Luis Campos qui a mis ce dossier bien au chaud en vue de l’hiver.