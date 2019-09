PSG : S'offrir Benzema et Cristiano Ronaldo, le Qatar a tenté !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Thomas Tuchel l'a confié mardi, à la veille du match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, il considère Karim Benzema comme membre du cercle très fermé des meilleurs attaquants de la planète football. En disant cela, l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain ne savait probablement pas que les dirigeants parisiens ont essayé dans un passé très récent de faire signer KB9, tout cela afin d'aboutir à la venue de Cristiano Ronaldo. Un projet que dévoile Le Parisien ce mercredi.

En effet, en 2015, le Qatar avait validé le projet qui devait aboutir finalement à la signature de CR7, le rêve absolu de l'Emir. C'est pour cela que des contacts ont été noués avec l'entourage de Karim Benzema, l'idée étant d'abord de faire signer l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, puis au mercato 2016 de proposer à Cristiano Ronaldo de rejoindre ce dernier au PSG, l'international portugais n'ayant jamais masqué son plaisir d'évoluer avec Karim Benzema sur le front de l'attaque du Real Madrid. Mais malgré de longues négociations, aucun accord n'a été trouvé avec l'attaquant français, et ce projet a échoué. Finalement, en 2017, l'Emir du Qatar donnera son feu vert pour un projet tout aussi fou pour le Paris Saint-Germain, à savoir s'offrir Neymar et Kylian Mbappé. Karim Benzema ne portera jamais le maillot du PSG, et Cristiano Ronaldo non plus.