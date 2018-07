PSG : Toute la tournée en Asie sans Neymar pour le PSG ?

Dans : PSG, Ligue 1.

En pleine opération séduction à Singapour, le PSG n’a tout de même pas beaucoup de stars internationales à présenter à la presse et aux fans de football en Asie.

En raison du Mondial, le club de la capitale arrive pour l’International Champions Cup avec un effectif encore très amoindri. Et si Angel Di Maria va bientôt retrouver ses coéquipiers, Neymar ne sera finalement pas au rendez-vous dans la Ville Jardin annonce RMC. Tout comme son coéquipier Thiago Silva, Neymar s’est vu octroyer un petit rab de vacances, qui a surtout pour but de s’éviter un aller-retour en Asie et lui permettre de reprendre en douceur à Paris.

Après sa longue blessure et son Mondial en demi-teinte, l’ancien barcelonais sera clairement ménagé par la direction parisienne, au point de ne pas l’envoyer en Chine pour le Trophée des Champions, début août. Cette décision est actuellement à l’étude, même si le PSG pourrait tout de même présenter encore une fois un visage bien loin de son 11 de départ habituel pour le premier titre à décerner de la saison, face à Monaco.