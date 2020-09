PSG : Rudiger en prêt, Leonardo sort son joker

Dans : PSG.

A la recherche d’un renfort en défense centrale d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain rêve de Kalidou Koulibaly. Mais les chances d’attirer le Sénégalais de Naples sont minces…

Et pour cause, le PSG ne dispose pas de l’enveloppe nécessaire pour s’offrir le colosse de 29 ans au mercato. Un prêt avec obligation d’achat a bien été étudié mais selon Le Parisien, les dirigeants de Naples ont fermé la porte à cette hypothèse, et discutent actuellement d’un transfert sec avec Liverpool, qui salive par avance d’une association Koulibaly-Van Dijk en défense centrale. Conscient que ses moyens du moment ne lui permettent pas de rivaliser avec Liverpool pour recruter Kalidou Koulibaly, le Paris SG explore actuellement d’autres pistes. Dont une très surprenante, révélée par le Daily Mail, et qui mène à un certain Antonio Rudiger…

Preuve que le Paris Saint-Germain ne dispose pas de gros moyens sur le marché des transferts cet été, c’est de nouveau un prêt que le champion de France en titre pourrait proposer à Chelsea pour faire venir Antonio Rudiger, lequel risque d’être sérieusement barré par la concurrence d’un certain Thiago Silva chez les Bues. Pour l’heure, il n’est pas précisé si le PSG souhaite inclure une option d’achat dans ce deal. Ce qui est certain en revanche, c’est que Rudiger a une belle cote sur le marché européen après une saison correcte en Premier League, et que le Paris Saint-Germain n’est donc pas la seule formation intéressée. Outre le directeur sportif brésilien Leonardo, l’AS Roma et le FC Barcelone sont également sur les rangs afin d’accueillir l’international allemand, dont le profil ne fait pas forcément rêver les supporters d’un club tel que le PSG, mais qui peut s’avérer être un précieux soldat au cours d’une saison. De plus, à l’instar de Thilo Kehrer, il est doté d’une polyvalence intéressante lui permettant de dépanner sur les côtés de la défense au besoin…