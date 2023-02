PSG : Rothen met un coup de pression à Galtier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les semaines passent et les affaires ne s'arrangent pas pour le PSG. Dernier exemple en date, l'élimination en coupe de France à Marseille avec une domination nette de l'OM. Christophe Galtier est désormais pointé du doigt pour sa gestion de l'équipe.

Les belles promesses du PSG sont parties avec l'été, laissant place à un hiver glacial au niveau des résultats. Depuis la reprise, les Parisiens peinent sur le plan national. Ils ont perdu deux fois en Ligue 1 et ont déjà été sortis en coupe, mercredi soir à Marseille. Au-delà de ces échecs, c'est la manière qui inquiète. Les victoires ont été souvent poussives alors que les défaites ont été indiscutables. L'OM l'a certes emporté 2-1 mais l'écart de niveau avec le PSG était parfois sidérant mercredi soir. Le club parisien est en crise et les blessures de ses cadres ne risquent pas d'arranger ses affaires.

Rothen bouscule le « gentil » Galtier

Comme souvent en football et au PSG, l'entraîneur est mis sous pression. Christophe Galtier était arrivé pour remettre de l'ordre dans la maison parisienne mais les maux des saisons précédentes sont restés malgré tout. De quoi se demander quel est l'apport de l'ancien coach lillois et niçois au PSG. Pour Jérôme Rothen, il est trop faible. Le consultant de RMC veut voir un Christophe Galtier intransigeant avec les joueurs parisiens, y compris les stars. Le laxisme et le manque de sérieux des troupes parisiennes devient vraiment problématique et conduit le PSG à la catastrophe.

🗣️💬 "Christophe Galtier n'est pas dans le vrai. Il doit taper du poing sur la table"



🔴🔵 @RothenJerome est inquiet pour le PSG pic.twitter.com/ALeUAhV0cF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) February 10, 2023

« Je m’inquiète du discours de Christophe (Galtier), parce que je l’ai souvent défendu, mais moi je suis désolé au bout d’un moment il doit se rendre compte qu’il n’est pas dans le vrai. Tu dois taper du poing sur la table ! Tu dois remettre en question tes joueurs même s’ils ont un grand standing, un grand palmarès ! Tu dois pouvoir leur dire : « Eh, les gars ! Là on fait faux bond, on n’est pas dans la vérité ! » […] En plus, maintenant il y a des blessés. Ça veut dire que l’hygiène de vie, la récupération invisible (ne sont pas bons)...c’est pas une question de chance. […] Ces joueurs-là, ils sont là depuis tant de temps, tu dois avoir un investissement différent ! », a t-il martelé dans Rothen s'enflamme. Un conseil simple mais difficile à mettre en œuvre puisque Pochettino, Tuchel ou encore Emery ne l'ont pas fait avant lui. Christophe Galtier a t-il vraiment les moyens de s'affirmer dans ce PSG, avec cet effectif et cette direction ?