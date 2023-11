PSG ‍: Rodrygo futur Ballon d’Or, l’intuition de Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Classé troisième cette année, Kylian Mbappé rêve de remporter un jour le Ballon d’Or. Mais d’après la presse espagnole, l’attaquant du Paris Saint-Germain a repéré un nouveau concurrent plutôt inattendu au Real Madrid, à savoir l’attaquant brésilien Rodrygo.

Alors que Kylian Mbappé refuse de s’exprimer sur son avenir, du moins tant que le Paris Saint-Germain ne l’envoie pas en conférence de presse, les médias espagnols ne se gênent pas pour alimenter les rumeurs. D’un côté, certains confrères affirment que le Real Madrid a fait une croix définitive sur l’attaquant français. Tandis que d’autres considèrent toujours la Maison Blanche comme la probable destination du Parisien en fin de contrat l’été prochain. Le site de Defensa Central fait clairement partie de la deuxième catégorie.

Mbappé impressionné par Rodrygo

En effet, la source croit savoir que Kylian Mbappé regarde attentivement tous les matchs du Real Madrid. L’international tricolore aurait notamment observé le succès des Merengue à Cadix (3-0) dimanche. Et aurait particulièrement apprécié la performance de Rodrygo. L’attaquant brésilien a terminé la rencontre avec deux buts et une passe décisive pour Jude Bellingham, sans compter ses six dribbles réussis sur neuf tentés. Impressionné, Kylian Mbappé se serait montré élogieux. « Il peut gagner le Ballon d'Or un jour, c'est sûr », aurait commenté le capitaine de l’équipe de France auprès de son entourage.

🚨 La reacción de Mbappé a la exhibición de su amigo Rodrygo con el Madrid: “Puede g…”:https://t.co/WwmMVQY2Dh — Defensacentral.com (@defcentral) November 27, 2023

Le gamin de Bondy serait effectivement persuadé que Rodrygo possède les capacités pour atteindre les sommets, à condition que l’international auriverde croie davantage en lui-même. Rappelons que Rodrygo vient de connaître une période de doute pendant un début de saison très compliqué. L’attaquant polyvalent de 22 ans avait même présenté ses excuses aux supporters sur les réseaux sociaux. Cette mauvaise passe oubliée, Kylian Mbappé l’estime capable d’aller beaucoup plus haut. Et qui sait, l’ancien joueur de l’AS Monaco pourra peut-être l’aider à franchir un cap à partir de la saison prochaine.