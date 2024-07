PSG ‍: Riolo révèle ces trois renforts qui arrivent ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le mercato estival du PSG reste encore flou. Les Parisiens n'ont validé qu'un recrutement même si les rumeurs annoncent la venue imminente de Joao Neves. Le Portugais ne viendra pas seul, parole de Daniel Riolo.

Le PSG est un peu le géant endormi de l'été. Le club parisien n'a pas dépensé beaucoup d'argent depuis le début du mercato car il n'a pas déniché plus d'un seul joueur. Il s'agit du gardien russe Matvey Safonov, recruté pour 20 millions d'euros à Krasnodar. Depuis, c'est le calme plat malgré plusieurs dossiers négociés en coulisse : Joao Neves, Victor Osimhen et un nouvel ailier gauche : Kvaratskhelia ? Doué ? Sancho ? Les supporters parisiens s'inquiètent un peu mais heureusement le PSG semble parvenir au bout du tunnel.

Riolo annonce l'arrivée d'une star à l'aile

Un scénario confirmé par Daniel Riolo. Dans l'After Foot, le polémiste de RMC a annoncé la venue de trois joueurs très prochainement. Dans cette liste, il y aura le milieu portugais Joao Neves dont le transfert n'est qu'à quelques détails de se conclure. Pour les deux autres profils, Daniel Riolo a pris tout le monde de court. En effet, aucun avant-centre ne viendrait pour le moment, pas même Victor Osimhen. Selon lui, on attend plutôt un défenseur au PSG. Il n'a pas donné son identité. Le mystère est identique pour le nom de l'ailier même si Riolo donne une indication intéressante sur ce fameux joueur de côté.

Un mercato à quatre recrues, le PSG fait très peur https://t.co/pdoKEzX4dc — Foot01.com (@Foot01_com) July 26, 2024

« Un ailier avec profil vedette. Pas avec un profil, je viens pour être remplaçant. Je n’ai pas le nom, sinon je le dirais. On sait les noms sur lesquels ils sont, mais c’est plutôt un profil vedette. Et pareil pour le défenseur. Donc, a priori, c’est trois joueurs », a confié Daniel Riolo sur RMC. A la lecture de ces propos, on en déduit que la venue de Désiré Doué n'est pas programmée au PSG. Jadon Sancho et Khvicha Kvaratskhelia sont plus à même de remplir ces conditions, notamment Sancho qui est quasiment mis dehors par Manchester United.