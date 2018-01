PSG : Riolo demande à Diarra de pousser Rabiot sur le banc au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Mardi soir, le PSG a officialisé la signature de Lassana Diarra. L’ex-milieu de terrain de l’OM va apporter de la concurrence et des solutions à Unai Emery, dans un secteur de jeu où le club de la capitale n’est pas riche. Thiago Motta étant blessé et Adrien Rabiot ne souhaitant pas évoluer au poste de sentinelle, c’est Giovani Lo Celso qui s’y est collé depuis le début de l’année 2018. Mais dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a exprimé un vœu : voir Lassana Diarra performant, ce qui pourrait pousser un joueur comme Adrien Rabiot sur le banc.

« Il y a un truc que j’attend et qui pourrait franchement me faire marrer, c’est qu’un mec comme Rabiot, qui n’a jamais accepté d’être sentinelle, se retrouve à poser son c… sur le banc parce que Diarra est bon en sentinelle et qu’il y a d’autres choix en relayeur (Verratti, Draxler, Lo Celso). Franchement, rien que pour ça, j’espère que Lassana Diarra sera bon. Quand tu te retrouves avec Lo Celso titulaire en n°6 alors que c’est un n°10 de formation, tu te rends compte que des joueurs majeurs ont refusé de jouer en sentinelle. Du coup, le PSG se retrouve dans la galère, à prendre un joueur qui n’a pas joué depuis longtemps » a lâché Daniel Riolo, persuadé que ce renfort souhaité notamment par Rabiot pour s'imposer en numéro 8, pourrait lui jouer des tours. Reste à savoir maintenant quel sera le niveau de Lassana Diarra et les conséquences que ses prestations auront sur le reste de l’effectif parisien.