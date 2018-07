PSG : Révolution au mercato, Antero Henrique mis KO par Tuchel ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ces dernières heures, on a évoqué un aller-retour express vers l'Europe pour Antero Henrique, lequel était avec le PSG en Asie, mais selon Paris-United l'actuel directeur sportif du club de la capitale a perdu la main durant ce mercato. En effet, devant l'échec de plusieurs dossiers menés par Henrique, Nasser Al-Khelaifi semble avoir décidé de se tourner vers Thomas Tuchel, les choix de ce dernier étant plus raisonnables et faciles à contenter.

« Le mercato du PSG peine à véritablement démarrer. Antero Henrique a multiplié les contacts pour tenter d’apporter à Paris les éléments ciblés. Les dossiers s’avèrent compliqués, et le club envisage donc de se tourner vers les noms soumis par Thomas Tuchel (...) Antero Henrique et Thomas Tuchel ont des avis qui divergent concernant le recrutement. Alors que l’entraîneur réclame un défenseur axial ainsi qu’un latéral gauche, le DS se concentre sur un défenseur central gaucher capable d’évoluer également au poste de latéral. Le directeur sportif va donc tenter se satisfaire le nouvel entraîneur parisien », explique le site spécialisé sur le Paris Saint-Germain. Un avis presque confirmé par l'entraîneur allemand du PSG qui samedi, après la déroute face à Arsenal, a fait ouvertement savoir qu'il manquait de joueurs, et pas uniquement de ceux encore en vacances.