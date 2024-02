PSG ‍: Rashford candidat numéro 1 pour remplacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Alors que Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison, le club parisien s'active déjà pour le remplacer dans le onze titulaire. Le regard de Luis Campos se tourne vers Manchester United et vers Marcus Rashford.

Le PSG a perdu une bataille cette semaine mais il entend bien revenir plus fort cet été. Cette semaine, le club parisien a appris le départ prochain de Kylian Mbappé de la bouche de l'intéressé. Après 7 ans à Paris et 244 buts, Mbappé va laisser un vide en attaque. Cependant, le PSG entend faire le maximum au mercato pour faire oublier son attaquant français aux supporters. Les meilleurs buteurs d'Europe sont ciblés mais qui va réellement reprendre le rôle de Mbappé dans l'attaque parisienne ? Luis Campos a déjà son idée sur la question et même un nom : Marcus Rashford.

Un duo Rashford-Osimhen au PSG cet été ?

Selon les informations du Times, l'attaquant de Manchester United est la cible numéro 1 du conseiller sportif du PSG. Agé de 26 ans, Rashford peut évoluer comme ailier gauche ou à la pointe de l'attaque comme Kylian Mbappé. Auteur de 30 buts en 56 matchs la saison dernière, il est un gros potentiel du football européen. Toutefois, il est plus en difficulté cette saison avec 5 petits buts inscrits seulement et des frasques hors-terrain. Il a notamment été aperçu en boîte de nuit à la veille d'un match de Cup en janvier. Surtout, il n'est pas donné sur le plan financier.

Could Marcus Rashford swap Manchester for Paris? 🧐#BBCFootball — BBC Sport (@BBCSport) February 18, 2024

Rashford est sous contrat jusqu'en 2028 à Manchester United et il ne faudra pas compter sur Jim Ratcliffe pour le céder généreusement au PSG. Rashford est apprécié du nouvel homme fort des Red Devils, étant un enfant du club. A voir quelle stratégie adoptera le PSG alors que l'Anglais était déjà visé en 2022. Heureusement pour les supporters, le club parisien travaille aussi sur le cas Victor Osimhen. Le Nigérian devrait partir de Naples cet été d'autant que Chelsea et Arsenal le suivent de près. Il n'est pas exclu de penser que le PSG tente de recruter les deux hommes puisque Osimhen est un vrai attaquant axial. Un duo Rashford-Osimhen pour oublier Kylian Mbappé ? Financièrement, l'économie du salaire XXL du Français rend l'opération largement possible.