PSG : Ramos et Herrera officiellement forfaits

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour le match de mercredi soir à Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid, le PSG se passera de Sergio Ramos et Ander Herrera. Kylian Mbappé est incertain.

A 48 heures de la rencontre retour de Ligue des champions face à Madrid, le Paris Saint-Germain a publié un dernier communiqué médical. « Le point médical de ce lundi 7 mars concerne Kylian Mbappé, Sergio Ramos et Ander Herrera. Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h. Sergio Ramos s’entraine individuellement jusqu'à la fin de la semaine. Ander Herrera s’entraîne individuellement et continue les soins pour sa conjonctivite. Il reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine », indique le PSG.