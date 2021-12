PSG : Rafinha craque, il claque la porte !

Plus souvent en tribunes que sur le terrain, Rafinha a décidé de quitter le Paris SG. Le club de la capitale ne s'en plaindra pas.

Difficile de le considérer comme un flop, du moins sur le plan financier, car Rafinha est arrivé libre de tout contrat au PSG à la fin de son bail au FC Barcelone. C’était en octobre 2020, peu après la finale de Ligue des Champions disputée par le PSG. Le Brésilien, véritable enfant du football espagnol, quittait ainsi la péninsule pour tenter sa chance à Paris, où sa touche technique pouvait lui permettre d’apporter quelques éclaircies dans l’entrejeu. Après des débuts intéressants, il a progressivement disparu des radars avant d’être totalement zappé par Mauricio Pochettino. Les choses sont claires, l’entraineur argentin ne compte pas du tout sur lui, et préfère s’appuyer sur des jeunes du centre de formation que sur le fils de Mazinho. Avec encore un an et demi de contrat, Rafinha a toutefois bien compris le message, et il a décidé de quitter le PSG avec effet immédiat.

