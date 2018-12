PSG : Rabiot affole le mercato, les offres affluent au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Liga.

En discussions avancées avec Adrien Rabiot, le FC Barcelone espère rapidement boucler l’arrivée de l’international français.

Pour juin prochain, ou même pour le mois de janvier. En effet, L’Equipe annonce ce lundi que les dirigeants catalans envisagent sérieusement de payer une indemnité de transfert au PSG pour s’attacher les services d’Adrien Rabiot dès cet hiver. « En l’état, il ne faut pas exclure que le Barça passe à l’action cet hiver. D’abord pour répondre à des besoins immédiats. Ensuite, parce que si le camp Rabiot le dément vivement et avec une récurrence remarquable, les discussions avec le club catalans sont nourries depuis plusieurs semaines. Et pourraient déboucher rapidement sur un accord contractuel ». Surtout, le Barça veut s’activer au moment où plusieurs écuries s’invitent dans ce dossier.

Liverpool s'invite dans le dossier Rabiot

Effectivement, le quotidien informe que Liverpool discute également avec l’entourage d’Adrien Rabiot. « Tottenham et la Juventus Turin regardent avec attention l’évolution de ce dossier. Paris a même fait jouer certains de ses réseaux pour que l’un des clubs intéressés déclenche une offre cet hiver. Histoire d’éviter une perte financière totale ». Autrement dit, le Paris Saint-Germain est désormais totalement enclin à vendre son milieu de 23 ans cet hiver. Et si le Barça est toujours le favori n°1, il peut désormais trembler devant la concurrence de plusieurs cadors, dont celle du récent finaliste de la Ligue des Champions et actuel leader de la Premier League…