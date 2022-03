PSG : Prolongation ou départ, Dembélé fait patienter Di Maria

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria ignore encore si ses dirigeants lui proposeront une prolongation. En réalité, sa situation dépendrait du Barcelonais Ousmane Dembélé, dont l’arrivée dans la capitale pousserait l’ailier argentin vers la sortie.

Dans l’esprit de Mauricio Pochettino, Angel Di Maria n’est clairement pas le quatrième fantastique du Paris Saint-Germain. L’entraîneur parisien se prive souvent de son compatriote argentin lorsque les stars Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont disponibles. Il faut dire que l’ailier de 34 ans n’a plus le même rendement cette saison. Loin de son meilleur niveau, Angel Di Maria n’est plus décisif pour son équipe. Lui qui n’a plus marqué en Ligue 1 depuis la victoire à Saint-Etienne (3-1) le 28 novembre dernier.

Autant dire que ses performances n’inciteront pas le Paris Saint-Germain à prolonger « El Fideo », dont le contrat expire en juin prochain. Une tendance négative confirmée par la presse espagnole, et plus précisément par la Cadena COPE qui affirme que le club francilien espère recruter Ousmane Dembélé pour remplacer Angel Di Maria. L’hypothèse devient de plus en plus réaliste dans la mesure où le Français, malgré la situation légèrement apaisée au FC Barcelone, reste loin d’un accord avec ses supérieurs en vue d’une prolongation.

❗️La proposition de prolongation que le Barça a présenté à Ousmane Dembélé en décembre est toujours valable. C'est le maximum que le club peut se permettre, et ils n'amélioreront pas davantage l'offre ni ne négocieront avec son agent.



(@mundodeportivo) pic.twitter.com/0i5yKZ5rhP — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) March 2, 2022

Le Paris Saint-Germain voit donc l’occasion en or d’attirer le Blaugrana libre cet été, et d’en faire le successeur d’un Angel Di Maria en nette perte de vitesse. Sur le plan financier, aucun souci à se faire, l’actuel leader de Ligue 1 ne sera pas inquiété par le Barça. Il n’empêche que le président catalan Joan Laporta espère toujours convaincre Ousmane Dembélé de revoir ses prétentions salariales à la baisse afin d’intégrer le projet prometteur de l’entraîneur Xavi. Reste à savoir quelle sera la décision finale de l’international tricolore dont l’avenir influencera celui d’Angel Di Maria.