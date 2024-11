PSG ‍: Prolongation imminente pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Remplaçant samedi contre le PSG, le gardien de but international italien devrait pourtant très rapidement prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique a surpris tout le monde en alignant Matvey Safonov pour la réception du RC Lens en Ligue 1, l'entraîneur espagnol laissant durer le suspense concernant la possible titularisation du gardien de but russe mercredi soir contre l'Atlético de Madrid. Une décision qui fait évidemment une victime, à savoir Gianluigi Donnarumma, habituel portier numéro 1 du PSG. Pourtant, le portier arrivé librement de l'AC Milan lors du mercato 2021 ne doit pas trop s'en faire pour son avenir parisien, on l'a même vu très décontracté avec sa compagne dans les tribunes du Masters 1000 de Paris-Bercy où il a assisté à la finale. Il est vrai que Gigio Donnarumma sait qu'actuellement son agent finalise la signature d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et selon les confidences de Bruno Salomon, tout indique que l'officialisation de cette prolongation est imminente.

Donnarumma va rester encore longtemps au PSG

Malgré cette confiance accordée par Luis Enrique à Matvey Safonov, dont les relances conviennent au jeu que l'entraîneur espagnol veut donner à son équipe, les champions de France en titre souhaitent conserver Gianluigi Donnarumma au-delà de son contrat qui s'achève en juin 2026. « Les négociations continuent pour la prolongation de Donnarumma et qu’elles se passent bien. Dans un premier temps, on nous a dit que c’était positif, et que là, on se rapprochait de boucler le prochain contrat de Gianluigi Donnarumma », a confié le journaliste de France Bleu Paris dans son émission 100% PSG La Tribune. Bruno Salomon n'a visiblement aucun doute sur le fait que le portier italien reste et sera toujours le gardien de but numéro 1 dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain, sa prolongation de contrat en étant la preuve ultime.