PSG ‍: Poutine claque la porte, Safonov condamné

Annoncé comme le premier renfort du Paris Saint-Germain lors de ce mercato 2024-2025, Matvey Safonov a vu les portes de la Russie se refermer derrière lui. Et rien ne dit que le pouvoir le laissera partir.

Matvey Safonov sera-t-il un joueur du PSG dans les prochaines semaines ? Si la réponse à cette question pouvait paraître saugrenue il y a encore quelques heures, puisque les dirigeants parisiens avaient accepté de débourser 20 millions d'euros pour faire venir le gardien de but international russe du FK Krasnodar, elle ne l'est plus. Car la presse russe révèle ce samedi que de retour de Minsk, où il a joué la première période d'un match amical contre le Bélarus, remportée 0-4 par la Russie, Matvey Safonov a été informé qu'il n'était plus autorisé à quitter le territoire.

Et c'est peu dire qu'il n'est pas conseillé au portier de 25 ans d'essayer d'échapper à la police de Vladimir Poutine pour rejoindre de force le Paris Saint-Germain, où l'attend un contrat de quatre ans. La raison de cette sanction est simple, Safonov a été condamné en février dernier à verser 640.000 euros à son ex-épouse, dont il est séparé depuis 3 ans, mais le footballeur international ne s'est pas exécuté.

Safonov dans de sales draps en Russie

Résultat, ce jeudi, un tribunal a condamné une nouvelle fois le gardien de but, et a décidé de lui retirer son passeport jusqu'à ce qu'il verse la pension alimentaire qu'il doit à son ancienne compagne. « La justice a adopté une résolution interdisant à Matvey Safonov de voyager en dehors de la Fédération de Russie en raison du fait qu'une dette importante était née du non-paiement de la pension alimentaire (...) Je ne peux ni confirmer ni infirmer le montant. Mais la dette est importante », a précisé, sur la chaîne russe Match.tv, Maxim Shilov, l'avocat qui représente les intérêts de l'ex-épouse du gardien de Krasnodar et de l'équipe nationale russe de football.De son côté, le joueur, qui a déjà passé sa visite médicale lors d'un récent séjour à Paris, a lui porté plainte contre son ancienne femme pour vol.

Au milieu de tout cela, et alors que la France et la Russie ont des relations diplomatiques épouvantables suite à l'invasion de l'Ukraine, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos doivent tenter de trouver une solution pour faire venir Matvey Safonov. Autrement dit, Vladimir Poutine ayant encore récemment lancé des accusations contre notre pays, il n'est pas certain du tout que les autorités russes feront un effort pour permettre à l'international de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Sauf à lui demander de régler ce qu'il doit.