PSG : Pourquoi Bonucci s'éloigne de Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

À la recherche d'un nouveau défenseur central pendant ce mercato, le Paris Saint-Germain va devoir laisser passer sa chance avec Leonardo Bonucci.

Avec l'arrivée de Thomas Tuchel sur son banc de touche, le club de la capitale française pourrait bien changer de système de jeu. Du 4-3-3 des dernières saisons au 3-5-2, il n'y a qu'un pas que l'entraîneur allemand est prêt à franchir. Par conséquent, Paris est en quête d'un quatrième défenseur central de niveau international. Si Thiago Silva et Marquinhos sont emballés par le projet, Kimpembe pourrait occuper une place centrale à gauche. Mais un renfort supplémentaire est surtout attendu. Les noms de Jérôme Boateng et de Leonardo Bonucci circulent ces derniers jours, mais l'une de ces pistes a déjà du plomb dans l'aile. En effet, selon Paris United, le dossier du défenseur italien est « ardu », et ce pour quatre raisons.

Malgré le fait que « l’intérêt pour le défenseur milanais est réel et que son envie de rejoindre Paris existe », le joueur de 31 ans est à la « base du projet » du Milan AC, c'est-à-dire qu'il sert plus ou moins de prête-nom pour attirer des recrues, alors même que son club vit une période compliquée. Autant dire que les Rossoneri pensent plutôt à vendre Ricardo Rodriguez et André Silva pour remplir les caisses. Outre le poids de son club, Bonucci est également profondément attaché à l'Italie, vu qu'il est capitaine de la sélection. De plus, l'ancien de la Juve pourrait tenir sa parole en restant longtemps au Milan AC... pour son fils, qui a une maladie rare et qui est actuellement suivi par un médecin transalpin. Et pour finir, Bonucci n'est pas attiré par l'appât du gain au PSG, puisqu'il touche déjà un salaire annuel de sept millions d’euros nets, assorti d'une augmentation automatique d’un million d’euros chaque saison. Des raisons qui l'éloignent clairement de Paris, qui pourrait donc se rabattre sur Boateng, actuellement en vacances avec... le Parisien Kevin Trapp.