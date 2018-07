PSG : Pour son grand retour, Jesé se voit concurrencer la MCN

Dans : PSG, Mercato.

Sous contrat jusqu’en 2021, Jesé Rodriguez est bien présent avec le Paris Saint-Germain depuis la reprise.

Et l’Espagnol n’a pas l’intention de traîner les pieds pendant les séances de Thomas Tuchel. L’attaquant de 25 ans a confiance en lui et pense pouvoir convaincre l’entraîneur allemand qu’il peut intégrer le groupe la saison prochaine, affirme El Pais. A priori, cela s’annonce très compliqué. L’ancien Merengue n’a plus rien à voir avec le joueur qu’il était en quittant le Real Madrid en 2016 pour 25 M€.

Jesé sort effectivement d’un prêt raté à Stoke City qui l’a laissé se rendre en Espagne à plusieurs reprises pour s’occuper de son fils malade. C’est pourquoi le Parisien, en cas de départ, aimerait revenir dans son pays natal. Encore faudrait-il qu’un pensionnaire de Liga soit intéressé. Car pour le moment, seul le FC Porto se serait manifesté pour relancer celui qui perçoit 5 M€ par an, un salaire qui ne correspond plus à sa valeur. Pour Jesé, ça sent le nouveau prêt en toute fin de mercato...