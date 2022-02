PSG : Pochettino menacé, la température grimpe !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours du match aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid, plusieurs médias anglais affirment que Mauricio Pochettino est de plus en plus proche de Manchester United.

Malgré l’élimination en Coupe de France face à Nice, Mauricio Pochettino avait retrouvé un peu de sérénité suite à la nette victoire du PSG dimanche à Lille. Mais l’entraîneur argentin le sait, c’est en Ligue des champions qu’il est attendu du côté du Doha. Et au moment où la double confrontation face au Real Madrid se profile, la pression remonte très sérieusement. Ce jeudi, ESPN et The Telegraph affirment que l’avenir de Pochettino est d’autant plus incertain que du côté d’Old Trafford on penche de plus en plus vers l’ancien manager de Tottenham pour venir remplacer un Ralf Rangnick dont l’intérim démontre qu’il n’est pas l’homme de la situation. Le quotidien anglais précise même que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers considèrent que Mauricio Pochettino est l’homme qu’il faut pour relancer les Red Devils. Exit Erik ten Hag, chouchou de Rangnick, c’est bien l’Argentin qui est en pole, il reste juste à fixer le timing des opérations.

Les joueurs de Manchester United veulent Pochettino

Manchester United players want Mauricio Pochettino to be their next manager | @TelegraphDuckerhttps://t.co/I1B5mG6T4z — Telegraph Football (@TeleFootball) February 9, 2022

Et c’est là que plusieurs sources confirment qu’il se pourrait bien que le club anglais n’attende pas jusqu’à la fin de la saison pour installer l’actuel entraîneur du PSG sur son banc. Journaliste d’ESPN, Rob Dawson révèle que les dirigeants du Paris Saint-Germain sont, eux, prêts à virer Mauricio Pochettino sans attendre la fin du championnat s’il ne parvient pas à qualifier le club de la capitale pour les quarts de finale de la Ligue des champions. « Manchester United tient à avoir un nouveau manager en place dès que possible, et du côté d’Old Trafford on a le sentiment que Pochettino est disponible (...) Des sources ont déclaré à ESPN que sa position à Paris pourrait être menacée dès le mois prochain si le PSG est battu par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions », explique le journaliste, qui pense que le Qatar n'attendra pas plus longtemps pour virer Pochettino, même si Zinedine Zidane n'arrivera pas en cours de saison.

🎙️ Mauricio Pochettino : « C'est un rêve devenu réalité » 🔴🔵#Pochettino2023 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2021

En effet, Doha a fait de l'ancien entraîneur du Real Madrid sa priorité numéro 1, et Zidane a été clair, il ne débarquera pas pour jouer les pompiers de service au PSG avant la fin du championnat. En cas de limogeage de Mauricio Pochettino au mois de mars, Paris nommera probablement un coach intérimaire, le club de capitale n'ayant plus qu'à jouer en Ligue 1 où sauf désastre absolu le titre de Champion de France lui tend les bras. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont donc tout intérêt à franchir l'obstacle madrilène s'ils veulent une révolution à la tête du Paris Saint-Germain.