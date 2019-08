PSG : Plus jeune, moins cher, il va faire oublier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes afin de combler un éventuel départ de Neymar. Parmi elles, celle menant à Paulo Dybala fait saliver certains observateurs. C’est notamment le cas de l’agent de joueurs Yvan Le Mée, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que l’international argentin de la Juventus Turin était sans aucun doute le joueur parfait pour faire oublier Neymar dans la capitale française. Moins cher, plus jeune et tout aussi performant sportivement, l’attaquant de poche de la Juventus a tout pour briller à Paris selon le chroniqueur.

« Si Neymar part, c’est Dybala la priorité. Quand tu prends Dybala pour jouer avec Mbappé et Di Maria, c’est pas trop mal. Dybala aura des statistiques au moins similaisre à celles de Neymar, et pour beaucoup moins d’argent. Neymar, c’est 18 ME net à l’année, Dybala, c’est 12 ME. Sportivement, le PSG peut faire une belle affaire avec Dybala, qui est plus jeune, et qui est au moins aussi fort que Neymar aujourd’hui. En termes d’image, Dybala ne représentera peut-être pas Neymar, mais ils ont Mbappé. Donc, je ne pense pas qu’ils perdent au change. Par contre, économiquement, ils peuvent faire une très belle affaire » a indiqué Yvan Le Mée, qui milite à fond pour la venue de Paulo Dybala au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si Neymar fera ses valises, ce qui accélérerait forcément les choses…