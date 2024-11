PSG ‍: Pierre Ménès fait une terrible annonce sur Barcola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Ligue 1, Bradley Barcola réalise un bon début de saison avec le PSG. Mais ses performances décevantes en Ligue des Champions et avec l’Equipe de France laissent tout de même de gros doutes sur le plafond de verre de l’ex-Lyonnais.

Auteur de 10 buts avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola n’a fait trembler les filets que dans une seule compétition cette saison. En effet, l’ex-attaquant de l’OL n’a pas marqué en Ligue des Champions, et peine à briller avec l’Equipe de France. Certains observateurs se montrent à la fois très critiques et hyper exigeants avec le natif de Lyon, à l’instar par exemple de Daniel Riolo, qui regrette trop souvent la hype autour de Barcola, qu’il attend encore à un niveau bien plus élevé avant de s’enflammer. Dans son émission YouTube « Face à Pierrot », le journaliste Pierre Ménès a rejoint son confrère. Pour l’ancien journaliste de Canal + aussi, de gros doutes existent sur le réel niveau de Bradley Barcola et sur sa faculté à se montrer plus décisif en Ligue des Champions ou avec les Bleus.

Barcola ne sera jamais plus fort selon Pierre Ménès

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

« Je pense que Barcola est au taquet. Ca n’engage que moi, c’est très personnel comme avis. Je trouve qu’il n’a qu’un seul dribble, sa feinte à l’extérieur avant de partir à l’intérieur. Beaucoup commencent à le lire, ça va être de plus en plus difficile pour lui. En revanche, il est extrêmement adroit face au but. Il doit continuer à progresser, mais j’ai peur qu’il soit au taquet. Ce qui reste pas mal, le niveau auquel il est actuellement » a commenté Pierre Ménès, qui ignore si Bradley Barcola est capable de faire plus que ce qu’il réalise en ce moment. Son niveau actuel est déjà très intéressant pour le PSG et pour les Bleus, comme le précise l’ancien chroniqueur du Canal Football Club. Mais l’actuel n°29 du Paris Saint-Germain parviendra-t-il à devenir une référence en Europe à son poste ? C’est tout l’enjeu des mois à venir pour Barcola.