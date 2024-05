PSG ‍: Pep Guardiola fait irruption dans le dossier Akliouche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a manifesté son intérêt pour la pépite monégasque Maghnes Akliouche, mais le club de la capitale devra réaliser un véritable exploit pour le recruter au vu de la terrible concurrence sur ce dossier.

Du haut de ses 22 ans, Maghnes Akliouche est indiscutablement l’une des belles révélations de la saison en Ligue 1. Grand artisan du beau parcours de Monaco, dauphin du PSG, l’international espoirs français a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Dans son poste de meneur de jeu, le natif de Tremblay-en-France a eu un rôle prépondérant pour l’équipe d’Adi Hütter. Ce n’est donc pas une surprise de le voir très courtisé lors de ce mercato estival, alors que son contrat avec le club de la Principauté court jusqu’en 2026.

Directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Monaco n’a pas l’intention de se séparer de l’un de ses meilleurs joueurs. Mais les prestations réalisées par Maghnes Akliouche ont retenu l’attention de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Le coordinateur sportif Luis Campos est à l’affût des grands espoirs français et après avoir recruté Bradley Barcola l’an passé, il vise Désiré Doué et donc le meneur de jeu de Monaco. A en croire les informations de Nice-Matin, la concurrence dans le dossier Maghnes Akliouche a néanmoins de quoi refroidir le club parisien.

Manchester City surveille Akliouche

Et pour cause, l’état-major du PSG va devoir réaliser un véritable exploit pour s’attacher les services du milieu offensif de 22 ans puisque ce dernier figure déjà dans les radars de l’Atlético de Madrid, de la Juventus Turin et surtout… de Manchester City. Un certain Pep Guardiola n’est pas insensible aux prestations du n°21 de Monaco et pourrait demander au champion d’Angleterre en titre de foncer sur Akliouche dès cet été. Reste maintenant à voir si du côté de Monaco, on parviendra à conserver le grand espoir français une saison de plus, ou si la direction du club princier finira par craquer. D’après les bruits de couloirs ayant circulé à ce sujet au début du mois, l’ASM n’a pas l’intention de vendre son meneur de jeu pour moins de 80 millions d’euros.