PSG ‍: Patron du mercato, Luis Enrique prend du galon

Arrivé pendant l’été dernier, Luis Enrique n’avait que très peu influencé le mercato du Paris Saint-Germain. Cette fois, l’entraîneur parisien jouera un rôle majeur dans les décisions, lui qui négocie actuellement une prolongation de son contrat.

Malgré la déception contre le Borussia Dortmund, le bilan de Luis Enrique reste nettement positif. Pour sa première saison dans la capitale, l’entraîneur du Paris Saint-Germain termine avec les trois titres nationaux, en plus d’une participation en demi-finales de la Ligue des Champions. C’est évidemment suffisant pour convaincre la direction qui souhaite déjà le récompenser. Le quotidien Le Parisien confirme les négociations en cours pour la prolongation de son contrat qui expire en 2025. Au cœur des discussions, on peut penser que l’Espagnol a évoqué son influence sur le mercato à venir.

Rappelons que le coach arrivé en juillet 2023 n’avait pas joué un rôle majeur dans les décisions prises l’été dernier. Cette fois, nos confrères indiquent que Luis Enrique sera totalement impliqué dans le recrutement. Lui qui annonçait déjà la tendance après la victoire en finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais (2-1) samedi. « Cette saison se termine mais tout de suite commencent les négociations et les possibilités d'améliorer l'équipe, confiait le technicien. Cela reste pour moi un projet impressionnant vu les possibilités qu’a le club. Luis Campos, le président et moi travaillons main dans la main pour améliorer l'équipe même si c’est difficile. »

Du changement à venir

Luis Enrique pourra donc bâtir un groupe qui correspond davantage à sa philosophie, son vestiaire actuel n’étant pas totalement à son image. « L’une des caractéristiques d’un entraîneur, c’est de s’adapter à ses joueurs dans son effectif. On s’est préparé pour ce groupe de joueurs mais désormais, avec ceux qu’on pourra signer et ceux qu’on a déjà, il y aura des changements tactiques à venir avec une équipe sans doute plus équilibrée », avait annoncé l’entraîneur francilien avant la dernière journée de championnat.