PSG : Pastore sort ses arguments bétons pour éviter la guerre

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent depuis la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain, Javier Pastore n'est évidemment pas du voyage que le Paris SG fait ce dimanche en Bretagne. Mais selon Yahoo Sport, le joueur argentin doit désormais être rentré dans la capitale puisqu'il a embarqué samedi soir dans un avion à destination de Paris. Conscient qu'il risquait quand même de se prendre un bon coup de règle sur les doigts, car Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique et Unaï Emery n'ont pas apprécié son absence, Javier Pastore a fait le coup des yeux doux.

Se confiant avant de monter dans l'avion, El Flaco a lancé un message d'apaisement. « J’aime Paris, j’aime le PSG, je ne ferai jamais rien de mauvais envers ce club. Il est comme ma propre famille… Je devais régler des soucis personnels, a précisé Javier Pastore, qui rappelle son importance historique dans le projet du Paris Saint-Germain version Qatari. J’étais le premier à croire en ce projet et croyez-moi, j’étais et je lui serai toujours fidèle. Je ne changerai pas ! » Il n'est toutefois pas certain que cela suffise à apaiser la colère des dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels ont souvent été accusés de laxisme.