PSG : Pas de rotation, Galtier veut plier le championnat

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Christophe Galtier ne ménagera personne face à Nantes samedi. L’entraîneur du Paris Saint-Germain compte aligner sa meilleure équipe afin de poursuivre la bonne dynamique en championnat.

Christophe Galtier admet une crainte dans la préparation du match face à Nantes samedi. A quelques jours de la deuxième manche contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le coach du Paris Saint-Germain aimerait éviter toute déconcentration. « J'espère que les joueurs n'ont pas le match face au Bayern mercredi dans un coin de la tête », a prévenu l’entraîneur au micro de PSG TV. Il faut dire que les Parisiens, compte tenu des blessures dans l’effectif, peuvent craindre de nouveaux coups durs avant ce rendez-vous capital en Allemagne.

Galtier focalisé sur Nantes

Ce n’est pourtant pas la priorité de Christophe Galtier. De son côté, le technicien tient absolument à conserver, voire à augmenter l’écart avec l’Olympique de Marseille, relégué à huit longueurs du leader. Il n’est donc pas question pour lui de ménager ses meilleurs joueurs et d’aligner une équipe remaniée contre les Canaris. « Il me semble très important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat », a annoncé le natif de la cité phocéenne devant les médias.

« Nous avons retrouvé à Marseille (victoire 0-3) un certain visage avec une certaine manière de s'exprimer que l'on avait eue lors de la première partie de saison, s’est réjoui Christophe Galtier. Il y a aussi le fait que nous ayons des joueurs absents, pour blessure ou suspension. Il n'y a pas la possibilité de faire une énorme rotation. Mais même si l'effectif était au complet, la priorité est sur le match de Nantes. On aura ensuite quatre jours pour préparer le match face au Bayern. » Face à Nantes, le Paris Saint-Germain sera notamment privé d’Achraf Hakimi, de Renato Sanches et de Neymar blessés, mais aussi de Marco Verratti suspendu.